Два роки підрядники «воювали» за ремонт цієї вулиці, однак дотепер вулиця невідремонтована

У Чернівцях компанію ТОВ «Євродор», яка вчасно не завершила капітальний ремонт вулиці Устима Кармелюка, оштрафували на 1,4 млн грн. Крім того, договір з компанією – розірвуть. Згідно з тендером, ремонт мали завершити в серпні, однак згодом термін виконання робіт продовжили до 24 грудня. Наразі ж тут ще мають облаштувати тротуари й встелити верхній шар асфальту. Про розірвання договору з підрядником повідомив заступник міського голови Василь Зазуляк.

«Попри численні обіцянки, підрядник так і не спромігся завершити багатостраждальний ремонт. Згідно з договором, до нього застосовані штрафні санкції: в міський бюджет стягнули 1,4 млн грн як фінансове забезпечення виконання договору. Далі – розірвання договору та пошук нового підрядника, який завершить роботи», – йдеться у повідомленні посадовця.

Чому так довго ремонтують вулицю Кармелюка

Вулиця Кармелюка є однією з головних вулиць міста, яка з’єднує Руську та Головну. Упродовж багатьох років дорожнє покриття вулиці перебуває в жахливому стані. Попри безліч скарг та нарікань, ремонтувати її почали не одразу, адже депутати попереднього скликання просто-таки не голосували за її ремонт. У 2019 міська влада вирішила розпочати ремонт, того ж року обласна рада проголосувала за спрямування 15 млн грн субвенції з державного бюджету на ремонт вулиці Кармелюка від Буковинської до Руданського й від Винниченка до залізничного переїзду.

Тендер на ремонт оголошували тричі, адже впродовж року київська компанія ШБУ-77 та миколаївське ТОВ «Євродор» намагалися через суд з’ясувати, хто проводитиме ремонт вулиці. На початку 2020 Антимонопольний комітет України ухвалив рішення визнати тендер таким, що не відбувся, та провести нові торги. Відтак перемогу в новому тендері здобула компанія ШБУ-77. Проте київська фірма не мала всієї техніки, потрібної для ремонту й Антимонопольний комітет вирішив, що переможцем слід визнати іншого підрядника. А наступним претендентом був знову «Євродор», пропозиція якого складала 47 015 317 грн. Це на 7 мільйонів більше за пропозицію ШБУ-77.

Роботи на Кармелюка розпочали в серпні 2020. За три місяці, в листопаді, відкрили частину вулиці — на ділянці від залізничного переїзду до Руданського. Інша частина так і залишилася розритою на всю зиму. Завершити ремонт мали до початку серпня цього року, однак 4 серпня уклали додатковий договір, де кінцевим терміном виконання робіт вказали 24 грудня 2021 року. Термін продовжили через стан мереж, які потрібно повністю замінити. Та компанія все одно не встигла вчасно завершити роботи, офіційних коментарів представників ТОВ «Євродор» наразі немає.

Що відомо про компанію ТОВ «Євродор»

Згідно з системою YouControl, керівником миколаївської компанії є Ігор Мхітарян, однак володіє нею Наталії та Геворга Авєтісяна. Батько Геворга Авєтісяна Артак Авєтісян був депутатом Ізмаїльської міськради від Партії регіонів. Заснували ТОВ «Євродор» у 2014 році.

Згідно з даними, оприлюдненими в системі аналітики відкритих даних Clarity Project, у Чернівецькій області компанія уклала угод на загальну суму майже 980 млн грн. Водночас на рідній Миколаївщині, де зареєстрована ця фірма, вона виконала робіт на понад 60 млн грн. В інших областях компанія не працювала.

Найбільше «Євродор» співпрацював із трьома бенефіціарами, а це Служба автодоріг Чернівецької області — 18 угод на суму понад 404 млн грн; Управління інфраструктури та експлуатації доріг Чернівецької ОДА – 7 угод на суму понад 377 млн грн; Департамент ЖКГ Чернівецької міськради — 17 угод на суму понад 251 млн грн.