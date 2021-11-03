У Чернівцях на чотирьох вулицях впровадять односторонній рух транспорту. Відбудуться зміни на початку грудня, після завершення капітального ремонту на вул. Кармелюка. Таке рішення прийняли на комісії з безпеки дорожнього руху. Про це в середу, 3 листопада, повідомила прес-служба департаменту транспорту міськради.

Згідно з рішенням комісії, односторонній рух буде на вулицях:

Руданського (від Головної до Кармелюка),

(від Головної до Кармелюка), Герцена (від Кармелюка до Головної),

(від Кармелюка до Головної), Чорноморській (від Руданського до Герцена),

(від Руданського до Герцена), Білоусова (від Герцена до Руданського).

Рішення про впровадження одностороннього руху підтримали одноголосно. На початку та в кінці вулиць встановлять попереджувальні знаки.



Зазначимо, ремонт вул. Кармелюка спричинив багато скандалів серед виконавців та мешканців Чернівців, адже ремонтують її вже другий рік. Уперше тендер на ремонт вулиці провели у квітні 2020, однак Антимонопольний комітет скасував призначення переможця тендеру через порушення в документації. У липні Антимонопольний комітет вдруге скасував результати тендеру.

І вже втретє переможцем призначили компанію «Євродор», керівником якої є Ігор Мхітарян. Заявлена вартість ремонту вул. Кармелюка складає 47 млн грн. Завершити роботи планують до грудня. Проте згідно з тендером, завершити ремонт мали до серпня, втім його продовжили через стан мереж, які було потрібно повністю замінити.