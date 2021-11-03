Рух на чотирьох вулицях Чернівців зробили одностороннім
Відбудуться зміни після завершення ремонту вул. Кармелюка
У Чернівцях на чотирьох вулицях впровадять односторонній рух транспорту. Відбудуться зміни на початку грудня, після завершення капітального ремонту на вул. Кармелюка. Таке рішення прийняли на комісії з безпеки дорожнього руху. Про це в середу, 3 листопада, повідомила прес-служба департаменту транспорту міськради.
Згідно з рішенням комісії, односторонній рух буде на вулицях:
- Руданського (від Головної до Кармелюка),
- Герцена (від Кармелюка до Головної),
- Чорноморській (від Руданського до Герцена),
- Білоусова (від Герцена до Руданського).
Рішення про впровадження одностороннього руху підтримали одноголосно. На початку та в кінці вулиць встановлять попереджувальні знаки.
Зазначимо, ремонт вул. Кармелюка спричинив багато скандалів серед виконавців та мешканців Чернівців, адже ремонтують її вже другий рік. Уперше тендер на ремонт вулиці провели у квітні 2020, однак Антимонопольний комітет скасував призначення переможця тендеру через порушення в документації. У липні Антимонопольний комітет вдруге скасував результати тендеру.
І вже втретє переможцем призначили компанію «Євродор», керівником якої є Ігор Мхітарян. Заявлена вартість ремонту вул. Кармелюка складає 47 млн грн. Завершити роботи планують до грудня. Проте згідно з тендером, завершити ремонт мали до серпня, втім його продовжили через стан мереж, які було потрібно повністю замінити.
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