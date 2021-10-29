Перевал є особливо небезпечним у зимовий період через вузьку гравійну дорогу

У Чернівецькій області з листопада до квітня закриють проїзд гірським перевалом Шурдин. Таке рішення прийняли, щоб запобігти ДТП на небезпечних ділянках – дорога на гірському перевалі гравійна, вузька і має чимало крутих вигинів.

Про закриття перевалу Шурдин у п'ятницю, 29 жовтня, повідомила прес-служба Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. «З 1 листопада 2021 року до 1 квітня 2022 року САД у Чернівецькій області закриває рух транспортних засобів через гірський перевал Шурдинрський перевал «Шурдин». Це вимушені дії, аби запобігти дорожньо-транспортним пригодам та зберегти життя учасникам дорожнього руху. Отож під час зимового період заборонено їздити дорогою Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП «Руська», км 22+000 – км 44+372 (перевал «Шурдин»)», – йдеться в прес-службі САД за 29 жовтня.



Як уточнили ZAXID.NET у Службі автомобільних доріг, проїзд цією ділянкою на зиму закривали і раніше. Речниця САД Наталя Гатеж розповіла ZAXID.NET, що перевал є особливо небезпечним. Це пов’язано з гравійною вузькою дорогою на якій не можуть розминутись дві машини. За її словами, позаминулого року тут вже траплялись ДТП.

«Влітку проїхати перевалом нелегко, адже звичайна машина не справиться на цих пагорбах – дорога дуже вузька. Тут якраз проводять змагання з мотокросу. Взимку дві машини на цих поворотах просто не розминуться – їх знесе, тому ми закриваємо перевал. Про ремонт цієї дороги поки не йдеться», – розповіла Наталя Гатеж.

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області також опублікувала схеми об'їзду цієї ділянки дороги. Водії можуть об'їхати дорогу Долішній Шепіт–КПП «Руська» (перевал Шурдин) двома автошляхами:

Р-62 Криворівня – Усть Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці,

Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська».

Зазначимо, перевал Шурдин є одним із найвисокогірніших автомобільних перевалів в Україні, висота якого становить 1173 м. Він проходить через гірський хребет Ракова між населеними пунктами Селятин і Берегомет, тут знаходяться суворі високі гори, з крутими обривами.

Перевал користується великою популярністю серед автогонщиків. Починаючи від 2012 р. тут проходить кубок Європи по авторалі. Спецділянка Шурдин є справжньою знахідкою для змагань, оскільки її довжина становить 20 км і нараховує 21 крутий поворот.