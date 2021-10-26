Внаслідок пожежі згорів салон маршрутки, постраждалих немає

У центрі Чернівців вранці вівторка, 26 жовтня, під час руху згоріла маршрутка. Інцидент стався близько 9 години, коли в салоні перебував водій та ще троє пасажирів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, люди встигли вибігти з маршрутки та викликали рятувальників. У прес-службі ДСНС повідомили, що причини загорання наразі встановлюються.

«У Чернівцях на вул. Степана Бандери під час руху загорівся маршрутний автобус №12. На той момент всередині маршрутки перебував водій та троє пасажирів. Помітивши вогонь, водій зупинив автобус, люди самостійно вийшли з маршрутки та викликали рятувальників. Вогнеборці погасили пожежу», – йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС Чернівецької області за 26 жовтня.

Фото опублікував чернівецький фотограф Максим Козменко, який став очевидцем пожежі. У соціальних мережах чернівчани діляться відео пожежі. На одному з них видно, як на парковці під адміністративною будівлею горить маршрутка, де стояли ще кілька легкових автомобілів. На пожежу вибігли чиновники, одна з жінок кинулась рятувати свою машину, яка стояла поруч. Вогонь знищив відсік двигуна та салон автобуса, травмованих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.

Зазначимо, маршрут №12 у Чернівцях обслуговує перевізник «Чернівці 2004», директором товариства є Борис Митківський. Наразі підприємство ніяк не прокоментувало цей інцидент.