Упродовж двох років дівчинка лікувала опіки, а згодом їй зробили пластичну операцію

У Чернівцях суд на 11 років посадив 40-річного чоловіка, який п’яним облив бензином 16-річну доньку й підпалив. Крім того, чоловік намагався вбити свою дружину, молодшу 6-річну доньку й старшого сина. Розгляд справи тривав майже два роки – стільки часу дівчина лікувалась від опіків обличчя, шиї та рук. У суді батько не визнав своєї вини, однак доказів злочину було достатньо. Про вирок суду в четвер, 30 грудня, повідомила прес-служба Чернівецької прокуратури.

«40-річного жителя Чернівців засудили за замах на вбивство та умисне знищення майна. Йому призначили покарання у виді 11 років позбавлення волі. Буковинець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався позбавити життя свою дружину та трьох дітей. Чоловік свою вину не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння злочину», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

За інформацією поліції, інцидент стався 7 січня 2020 року. Чоловік спав в кімнаті – весь день він святкував прийдешнє Різдво з сусідом, коли з роботи прийшла 38-річна дружина він прокинувся й почав сваритись з жінкою. За цим спостерігав старший син чоловіка й дві молодші доньки, серед яких постраждала 16-річна Аня. Коли батько намагався вдарити матір, за неї заступилась донька. Розлючений чоловік вибіг на вулицю і через хвилину забіг назад у будинок з пляшкою бензину в руках.

Батько схопив Аню за руку й облив дівчину бензином, згодом почав обливати кімнату. Бензин потрапив на піч, де горів вогонь, а тому полум’я спалахнуло миттєво. Старший брат почав гасити сестру, мати схопила 6-річну сестру і вибігла з будинку, що горів. У той час, за словами сина, батько мовчки спостерігав. Рятувальників і поліцію викликали сусіди, медики госпіталізували дівчинку до реанімації.

У 16-річної Ані діагностували опіки другого ступеня

Упродовж майже двох років дівчину Аню лікували від травм. У неї були опіки другого ступеня, на обличчі та тілі дівчини були пухирі. На її лікування збирали гроші волонтери. Дівчині пересадили шкіру із ноги на шию та обличчя. Згодом дівчині безкоштовно зробили пластичну операцію в одній із київських клінік.

На час дворічного досудового розслідування 40-річний батько перебував у СІЗО. Під час розгляду справи свою вину буковинець не визнав. Проте прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння злочину й чоловіку призначили 11 років тюрми.