Пацієнт упродовж 8 років перебував в діалізі, очікуючи на операцію

У Чернівецькій обласній клінічній лікарні вперше провели операцію з трансплантації органа – 42-річному хворому пересадили нирку. Донором стала його мати, операція тривала близько 5 години. Про пересадку нирки в вівторок, 11 січня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної ради.

«У Чернівецькій обласній клінічній лікарні пересадили нирку. Донором реципієнта, котрий перебуває в діалізі 8 років, стала його мати. Операція тривала близько 5 годин. Її проводили лікарі Першого територіального медичного об’єднання міста Львів та фахівці Чернівецької обласної клінічної лікарні», – йдеться в повідомленні прес-служби обласної ради.

Операцію проводили 42-річному пацієнту, який упродовж 8 років перебував в діалізі [метод очищення крові при нирковій недостатності]. Донором стала 62-річна мати хворого, вони обидвоє не з Чернівецької області. Їх обрали за Єдиним реєстром для трансплантації, а це означає, що вони мають право оперуватися у будь-якому трансплантаційному центрі України.

Зазначимо, Чернівецька обласна клінічна лікарня у квітні 2021 року потрапила до пілотного проекту МОЗ України з трансплантації. Це означає, що в медичному закладі почнуть масово проводити операції з пересадки органів, які до цього не проводились.