Команда лікарів, яка допомогла маленькій Вікторії отримати шанс радіти життю

Батьки дворічної Вікторії з Тернопільщини тепер точно знають: на Різдво мрії збуваються. Їхній дворічній доньці Вікторії на Святвечір провели першу у 2022 році трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Пересадку провели у київському «Охматдиті». А донором кісткового мозку для маленької пацієнтки став 24-річний мешканець Польщі.

У маленької Вікторії все буде гаразд

У Вікторії діагностували онкологічне захворювання. Врятувати її могла лише трансплантація кісткового мозку. Донорів серед рідних дівчини не було, тож до пошуку неродинних донорів підключився керівник Українського реєстру донорів кісткового мозку Роман Куць. Серед українців донора також не було, але його знайшли у Світовому реєстрі донорів.

Рятівником для дівчинки став 24-річний хлопець з Польщі. Його кістковий мозок підійшов Вікторії за усіма показниками. Пересадку кісткового мозку маленькій Вікторії провели на Святвечір, тож на Різдво маленька пацієнтка отримала шанс на повноцінне життя. Вікторія стала 21 пацієнткою в Україні, якій пересадили кістковий мозок від неродинного донора. Рятівниками для наших дітей в основному були донори з-за кордону.

До слова, до перших пересадок кісткового мозку дітям готуються і у Львові, у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Першу трансплантацію планують провести вже навесні 2022 року.