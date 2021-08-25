25 серпня у лікарні швидкої меддопомоги проводять пересадки нирок від посмертного донора. Донором органів став 61-річний мешканець Львівщини

Аналогів Центру трансплантології, який 25 серпня відкрили у львівській лікарні швидкої медичної допомоги, в Україні наразі нема. Центр має окрему реанімацію, операційні і відділення, у якому виходжуватимуть лише пацієнтів, яким пересадили органи. Символічно, але саме сьогодні у лікарні проводять трансплантацію двох нирок від посмертного донора. Рідні дали згоду на забір органів уночі 25 серпня.

Новий центр займає весь сьомий поверх лікарні. У ньому дві сучасні оперційні з новим обладнанням: в одній можна забирати органи, а в іншій – проводити трансплантацію. Окрема реанімація на сім ліжок і одномісні палати для пацієнтів після трансплантації.

Операційна Центру трансплантології

Проект центру трансплантології, як повідомив керівник Центру трансплантології лікарні Максим Овечко, запозичили у закордонних колег. Він оснащений сучасною апаратурою, має потужну вентиляційну систему тощо. Над втіленням цього проекту в життя працювали півтора року, використали гроші міськради і меценатів, але найбільше вклали коштів, які лікарня сама заробила на трансплантації органів. Адже лікарня входить в пілотний проект МОЗ з трансплантації і отримує державні гроші за проведення пересадок. Лише у 2021 році в лікарні провели 32 пересадки органів (у тому числі і серця), а загалом за півтора року тут проведено 54 трансплантації.

Центр має свою реанімаційну на сім ліжок

У лікарів Центру амбітні плани: вони планують проводити 500 трансплантацій на рік.

Символічно, але вночі, напередодні відкриття Центру, родичі 61-річного мешканця Львівщини, який помер від інсульту, дали згоду на забір нирок. Реципієнтами стали 43-річний і 47-річний мешканці Тернопільської області і Чернівців, у яких з’явився шанс жити повноцінний життям. Один чоловік був на гемодіалізі 10 років, другий – менше року.

«Ми знаємо як проводити трансплантацію: як забирати органи, як їх пересаджувати. Нас цього вчили і це не є для нас чимось надто складним. Найважче – розмовляти з рідними, близька людина яких померла, про донорство. У кожному випадку потрібний свій підхід. Рідним 61-річного чоловіка ми показали відео, на якому мама зустрілася з чоловіком, в грудях якого б’ється серце її сина. Вони зрозуміли, наскільки це важливо врятувати чиєсь життя і погодилися на забір нирок», – розповів Максим Овечко.

На стінах Центру висять портрети людей, які отримали другий шанс на життя саме завдяки донорству. Чимало колишніх пацієнтів лікарні разом з родинами приїхали на відкриття Центру. З деякими з них я зустрічалася в реанімації відразу після пересадок. Нині їх просто не впізнати. Вони відновилися після складних операцій, живуть повноцінним життям, подорожують, складають плани, мріють.

Серед тих, хто отримав другий шанс на життя, є 22-річний Василь Худьо зі Старосамбірського району Львівщини, якому у лютому 2021 року тут пересадили серце. Хлопець на ногах переніс грип, який дав важке ускладнення на серце. Без трансплантації він не прожив би і року. Зараз Василя просто не впізнати. З донорським серцем він пробігає по 20 км, відтискається на брусах: 9 підходів до 10 разів.

Годинник у руках у Василя символізує час, який, завдяки трансплантації серця, він отримав, щоб здійснювати мрії, любити, жити.

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова – у лідерах української трансплантології. Більше трансплантацій органів проводять лише в Національному інституті хірургії і трансплдантології ім. О. Шалімова.

Трансплантація в Україні набирає обертів. Зараз ліцензії на трансплантації вже мають 40 медичних закладів, з них чотири – у Львові. Львівська обласна клінічна лікарні і Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги проводить пересадку органів дорослим, а Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр і львівська міська дитяча лікарня – дітям. У Західноукраїнському центрі зараз готуються до другої пересадки нирки дитині від родинного донора, у міській дитячій лікарні планують найближчим часом проводити пересадку печінки. Всі чотири лікарні увійшли в пілотний проект МОЗ з трансплантації органів, а це означає, що такі операції для пацієнтів безкоштовні, їх лікарням оплачує держава.