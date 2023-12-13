За фактом нещасного випадку поліцейські порушили кримінальну справу

На Тернопільщині на території сільськогосподарського підприємства загинув чоловік. Працівник впав в бункер для зберігання відходів після обробки зерна. В закритому приміщенні чоловік задихнувся. Працівники ДСНС Тернопільської області витягнули тіло і передали поліцейським.

Нещасний випадок трапився нa oднoму з агропідприємств Зaліщицькoї грoмaди, повідомили ZAXID.NET в управлінні ДСНС в Тернопільській області. На «Службу порятунку» близько 17:00 12 грудня зателефонували працівники фірми і розповіли, що один з робітників впав в спеціальний бункер для зберігaння прoмислoвих відхoдів після oбрoбки зернa.

Рятувальники під час перевірки помітили тіло чоловіка

Самотужки вони не змогли витягнути звідти чоловіка, тому звернулися до рятувальників та працівників поліції. На місце також викликали бригаду швидкої допомоги. Працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання підняли постраждалого з бункера, однак він вже був мертвий. Медики лише констатували його смерть.

На місце події також виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки стало відомо, що потерпілий – 46-річний житель Чортківського району. «Чоловік працював оператором обробки зерна. За словами працівників підприємства, вони вивантажували зерно. Проте у якийсь момент збіжжя перестало йти й чоловіки, перевіряючи бункер, виявили там тіло свого напарника», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 13 грудня.

Робочі припускають, що потерпілий, ймовірно, заліз в середину зерносховища через верхній люк, але не втримався, впав та потонув у зернових відходах.

За фактом смерті працівника на виробництві поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 КК України (Порушення вимог законодавства про охорону праці). Триває розслідування, правоохоронці встановлюють за яких обставин людина потрапила в середину бункера. Тіло чоловіка передали в бюро судово-медичної експертизи, де спеціалісти встановлять точну причину смерті.