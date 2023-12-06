Чоловік знайшов мертве немовля біля свого будинку

5 грудня мешканець села Кропивник Калуського району знайшов тіло новонародженої дитини. Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Матір дитини розшукують.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, 6 грудня, чоловік знайшов мертве немовля біля свого будинку.

«На місце одразу виїхали керівництво, слідчі обласної поліції, співробітники Калуського відділу поліції, ювенальні поліцейські та всі профільні служби. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, вилучили речові докази. Тіло дитини направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті», – інформують у поліції.

Правоохоронці розшукують матір дитини, звертаючись до всіх, кому відома будь-яка інформація про обставини цієї події, телефонувати за номером 102. Відкрито кримінальну справу. За умисне вбивство своєї новонародженої дитини матері загрожує до 5 років позбавлення волі.