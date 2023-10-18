На Тернопільщині в приватному будинку виявили мертвих породіллю з немовлям. Молоду жінку знайшли родичі у своїй кімнаті на ліжку, а новонароджену дитину під ліжком. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

Трагічний випадок трапився в одному із сіл Чортківського району. У поліції ZAXID.NET зазначили, що мертву жінку з немовлям виявили родичі ще минулого тижня. Однак ситуацію не розголошували, зараз правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Попередньо поліцейські дізналися, що породілля – 24-річна жителька Чортківщини. Жінка була вагітна, однак свою вагітність приховувала. Скоріш за все, молода мама померла від крововтрати – така попередня версія слідства. Тіло немовляти знайшли під ліжком.

«За попередньою інформацією, 24-річна місцева жителька народжувала вдома сама. Попередньо експертиза встановила, що жінка померла від крововтрати та інфекції. Тіло дитини теж забрали на експертизу в Тернопіль. Спеціалісти мають встановити, чи дитя народилось живим і якою була причина смерті», – розповів начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Сергій Крета у коментарі ZAXID.NET.

Відомості про подію вже внесли до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.