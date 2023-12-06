Мешканка селища Білогір’я на Хмельниччині відсудила у комунальників майже 70 тис. грн за падіння у відкритий люк. Внаслідок інциденту жінка зламала ногу і довго лікувалася.

Як йдеться у рішенні Білогірського райсуду, 27 червня 2022 року жінка разом зі своєю родичкою йшла вулицею Вишневою у селищі Білогір’я. Пропускаючи автомобіль, вона зійшла на узбіччя, і там впала у відкритий колодязь водопровідної мережі.

«Зійшовши з дороги під вишню, на прохання сестри вона хотіла нагнути гілку з ягодами вишні та впала у відкритий люк, з якого вона, перебуваючи в стані шоку, ледь вибралася, але не змогла встати на ліву ногу, яка була неприродно вивернута в бік та сильно боліла», – наводять свідчення потерпілої.

Жінку доправили у лікарню, де у неї виявили перелом лівої гомілки. Згодом вона звернулась до поліції, аби правоохоронці перевірили, з чиєї вини люк був відкритий та кого необхідно притягнути до відповідальності. Однак, за декілька місяців кримінальне провадження закрили, тож жінка подала цивільний позов.

Встановлено, що люк перебуває на балансі місцевого комунального підприємства «Білогір’я спецтрансбуд». Виявилось, що металеву кришку з нього вкрали ще десять років тому, а після цього його накрили дошками та бляхою. З часом вони прогнили і врешті не витримали ваги жінки, яка на них стала.

Суддя Олександр Давидюк вирішив частково задовольнити позов. Він постановив стягнути з комунального підприємства 4,7 тис. грн матеріальної шкоди (вартість лікування), 50 тис. грн моральної компенсації, а також 14,7 тис. грн витрат на правничу допомогу.

Рішення ще не набрало законної сили, селищна рада може оскаржити його, подавши апеляцію.