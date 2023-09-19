У Львові відкрилась пленерна виставка «Міста-фенікси. Відбудова після воєнних руйнувань». Фотографії, що розмістились на огорожі бібліотеки імені Василя Стефаника, демонструють досвід відбудови міст у Великій Британії, Польщі, Хорватії та інших частинах світу, які постраждали від війни. Приклади їхньої уже здійсненої реконструкції презентовано поруч із проектами реконструкції міст України.

Виставку організували Оссолінеум та Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, а також Варшавський офіс реставрації пам'яток.

«Жахлива, безпрецедентна російська агресія в Україні продовжує тривати. Українські міста постійно зазнають варварських обстрілів та ракетних ударів. Зруйнована міська інфраструктура, кожна пошкоджена чи знищена історична будівля є наступом на надбання української матеріальної культури. Проте, незважаючи на постійну загрозу від початку воєнних дій, архітектори, урбаністи та реставратори пам’яток обговорюють відбудову України», – наголошують організатори.

Виставка триватиме до 13 листопада 2023 pоку.

Фото ZAXID.NET