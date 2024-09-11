Безпека в кіберпросторі: поради підліткам від шкільних офіцерів поліції
Школярів навчили основних правил безпечного користування інтернетом
Школярі проводять багато часу в інтернеті. При цьому батьки не завжди можуть проконтролювати, які сайти відвідують їхні діти і з ким спілкуються у соцмережах. Шкільні офіцери поліції нагадали дітям про безпеку в кіберпросторі. Вони розповіли основні правила, щоб не стати жертвою шахрайства, кібербулінгу чи інших небезпечних явищ в інтернеті.
Основні правила безпечного користування в інтернеті:
- Не давайте нікому своїх паролів, особистої інформації поштою чи в чатах без гострої на те потреби.
- Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам.
- Повідомляйте про ситуації в інтернеті, які вас непокоять (погрози, файли певного місту, пропозиції).
- Відмовляйтесь від зустрічей з випадковими людьми, з якими познайомились в онлайні.
- Не діліться своїми фото з незнайомцями та не повідомляйте інформацію про кредитки батьків (номер картки, термін дії та таємний код).
- Не завантажуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланнями, навіть якщо їх надали друзі.
- Не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями.
- Не відкривайте листи-спам, вони можуть містити віруси.
Ці правила важливі для всіх користувачів інтернету, про них слід памʼятати не тільки дітям, а й дорослим.
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