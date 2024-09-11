Школярів навчили основних правил безпечного користування інтернетом

Школярі проводять багато часу в інтернеті. При цьому батьки не завжди можуть проконтролювати, які сайти відвідують їхні діти і з ким спілкуються у соцмережах. Шкільні офіцери поліції нагадали дітям про безпеку в кіберпросторі. Вони розповіли основні правила, щоб не стати жертвою шахрайства, кібербулінгу чи інших небезпечних явищ в інтернеті.

Основні правила безпечного користування в інтернеті:

Не давайте нікому своїх паролів, особистої інформації поштою чи в чатах без гострої на те потреби.

Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам.

Повідомляйте про ситуації в інтернеті, які вас непокоять (погрози, файли певного місту, пропозиції).

Відмовляйтесь від зустрічей з випадковими людьми, з якими познайомились в онлайні.

Не діліться своїми фото з незнайомцями та не повідомляйте інформацію про кредитки батьків (номер картки, термін дії та таємний код).

Не завантажуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланнями, навіть якщо їх надали друзі.

Не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями.

Не відкривайте листи-спам, вони можуть містити віруси.

Ці правила важливі для всіх користувачів інтернету, про них слід памʼятати не тільки дітям, а й дорослим.