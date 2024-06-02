У перші дні літа хочеться дивитись кіно про теплі краї та канікули, навіть якщо відпустка і «не світить».

«Мамма Mіа!»



Mamma Mia!, 2008

Атрибут літа – танці та пісні. Для героїв мюзиклу «Мамма Мія!» ідеальним супроводом для літнього відпочинку стали шлягери шведської групи «ABBA». А ще тут знімались неперевершена Меріл Стріп, Пірс Броснан, Колін Ферт та інші. І всі співають самі. Як можуть.

«Римські пригоди»



To Rome with Love, 2012



Інтелектуальний путівник літом від дотепного Вуді Аллена, де долі несхожих один на одного людей перетинаються у вирі вулиць та площ Вічного міста. Рим, повний сонця, життя і кохання, грає в цьому фільмі головну роль та пов'язує докупи чотири новели. Любовний трикутник, калейдоскоп немислимих ситуацій та непідробна чарівність італійської столиці, де знайти нового Паваротті не складніше, ніж піцу. А продовжити європейське турне Аллена можна в Іспанії з фільмом «Вікі, Крістіна, Барселона».



«Королівство повного місяця»



Moonrise Kingdom, 2012

Тонка та вишукана кінофантазія Веса Андерсона, яка розповідає історію хлопчика та дівчинки, які закохалися одне в одного в дитячому таборі та втекли від усіх заради кохання. Ідилічні пейзажі Америки 60-х, мрійливе французьке ретро на переносному програвачі, несміливі поцілунки на пляжі допоможуть заповнити нестачу сонячного світла, байдуже — за вікном чи в душі. І ціле сузір’я акторів: Едвард Нортон, Брюс Вілліс, Тільда Свінтон та багато інших.

«Королі літа»



The Kings of Summer, 2013

Милий та необтяжливий фільм про ідеальні літні канікули. Головними героями є троє юних друзів, яким так набридло жити під постійним наглядом батьків, що вони вирішили втекти в ліс для спілкування з природою та облаштування власного побуту (щоправда, полюють нові робінзони в найближчому супермаркеті). Проте у цій ідилії є проблеми, дружба та перше кохання.

«Зависнути у Палм-Спрінгс»

Palm Springs, 2020

Фантастичний ромком — це нова переосмислена версія «Дня бабака». Тільки цього разу у часову петлю потрапили одразу двоє героїв, інфантильний жартівник Майлз та його знайома Сара. З погодою героям пощастило набагато більше, ніж герою Білла Мюррея. Щодня вони прокидаються в мальовничому готелі з басейном, а за вікном стоїть погожий сонячний день.