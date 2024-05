Вихідні – добрий час піти у кіно. Розповідаємо про три найцікавіші прем’єри тижня та нагадуємо, що у прокаті – український фільм «Ти мене любиш?», а також триває прокат картини «Будинок “Слово”. Незакінчений роман».

«Вторгнення. Операція “Дунай”»

The Man Who Stood In The Way, Україна, Чехія, Литва, 2023, на головному фото

Цей політичний трилер знятий у копродукції Чехії, України та Литви. У основі сюжету – книга Івана Філи. Спершу передбачалося, що він також посяде режисерське крісло. Зйомки розпочалися у листопаді 2021 року у Києві та на його околицях, зокрема у Бучі, а завершилися у Польщі влітку 2022.

Початок 1968 року для Чехословаччини був періодом віддалення від впливу СРСР. Празька весна віщувала зміни на краще. У цей же час радянські війська проводять масові військові навчання поблизу спільного кордону. 21 серпня 1968 року колона радянських танків перетнула кордон. Вторгнення спантеличило чехів та словаків, однак не похитнуло їхнього прагнення опору. Верхівку керівництва країни було вивезено до Москви, де вони мали підписати так званий «Московський протокол». Документ перекреслив усі здобутки Празької весни та зміцнив радянський вплив. Єдиним, хто відмовився підписувати кабальний документ, став Франтішек Крігель (Томаш Тепфер), лікар та політик. Незважаючи на загрозу ліквідації його самого та близьких, кинувши виклик генсеку Брежнєву, Крігель відмовляється ставити підпис. Режисер фільму – Пьотр Ніколав, у роляї Томаш Тепфер, Зузана Маурі, Сергій Дашевський, Олег Примогенов та Олександр Ігнатуша у ролі Брєжнєва.

«Езра. Неналежна поведінка»

Ezra, США, 2023

Колись Макс Брендел (Боббі Каннавале) мав успішну кар’єру та щасливу сім’ю. Разом з дружиною Дженною (Роуз Бірн) вони ростили сина Езру. Ніхто не чекав, що Макс захоче так раптово змінити усе в своєму житті. Він з легкістю відмовився від набутого досвіду, щоб стати стендап-коміком. Лише його батько Стен (Роберт Де Ніро) підтримав відчайдушного гумориста. Аби не лишати Езру без батьківської турботи, Макс вирішив разом з ним вирушити у довгу подорож. Питати Дженну, чи згодна вона на таке не обов’язково, бо ж і так зрозуміло, що вона б ніколи не погодилася.

Комедія «Езра. Неналежна поведінка» зібрала разом чимало голлівудських зірок першої величини. Серед них володарі премії «Оскар» Роберт Де Ніро та Вупі Ґолдберґ, володарка Кубку Вольпі Венеціанського кінофестивалю Роуз Бірн, а також Віра Фарміґа та Боббі Карнавале. Основні зйомки проходили у Вествуді та Джерсі-Сіті восени 2022 року. Прем’єра комедії відбулася на кінофестивалі у Торонто на початку вересня 2023 року.

«Тест на тещу»

Cocorico, Франція, 2024

Аліс (Хлоя Куллу) та Франсуа (Жульєн Пестель) планують невдовзі одружитися, тож настав час познайомити батьків. Аліс походить із заможної аристократичної родини та виросла у найбільшому палаці у Аквітанії, стіни якого завішані портретами предків. Батько дівчини Фредерік (Крістіан Клав’є) досконало знає усіх своїх пращурів та неймовірно пишається своїм походженням. Батько хлопця, Жерар (Дідьє Бурдон), пишається передусім виробами французького автопрому. Він продавець у автосалоні, тож для поїздки до майбутніх родичів взяв з салону найкращу машину. Звісно, французьку. Аби атмосфера під час першої зустрічі не була напруженою, наречена підготувала ДНК-тести для усіх батьків. Несподівані результати змусять чотирьох дорослих неабияк понервуватися.

Комедія «Тест на тещу» створена режисером та сценаристом Жульєном Ерве. Він відомий тим, що впродовж 15 років писав сюжети для популярної телепередачі «Les Guignols de l'info» – сатиричного лялькового шоу.