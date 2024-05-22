У прокат виходить черговий фільм з франшизи Джорджа Міллера «Шалений Макс». Глядачі зможуть побачити «Фуріозу», історію перетворення дівчинки на воїтельку. Нас очікують перегони на химерних вантажівках, небагатослівні герої та пост апокаліптичний всесвіт.

Світова прем’єра фільму відбулась на Каннському фестивалі. Таким чином це перша ластівка офіційної програми, яка в українські кінотеатри.

Новий фільм франшизи розповість передісторію героїні, яку ми вже бачили у картині «Шалений Макс. Дорога люті». Цю картину також показували у Каннах, Фуріозу в ній зіграла Шарліз Терон. Зараз ми побачимо Аню Тейлор-Джой (Фуріозу у дитинстві зіграла Аліла Браун).

Історія розпочинається приблизно за 15-20 років до подій у «Дорозі люті». Ще маленькою дівчинкою Фуріозу викраде з рідних Зелених Земель банда байкерів-мародерів під головуванням Дементуса (Кріс Гемсворд).

Між двома бандами байкерів розпочинається війна. А ще вони воюють з племенами, в яких є нафтопереробний завод та зброя. Щоб вижити, Фуріозі доведеться стати безкомпромісною та жорстокою, присвятивши життя двом цілям – поверненню додому та помсті Дементусу.

Дівчина, як то кажуть, живе не словом, а ділом, адже у Ані Тейлор-Джой усього десь 30 реплік. Для порівняння, в «Шаленому Максі: Дорога люті» у Шарліз Терон їх було 83.

Так, тут мало говорять, компенсуючи розмови бійками та шаленими перегонами пустелею. У «Фуріозі» є шалена 15-хвилинна екшнсцена, на зйомки якої знадобилось 78 днів, і кожен день було задіяно близько 200 каскадерів.

Режисер вважає, що багато слів заважає темпові розповіді. «Проблема з діалогом полягає в тому, що він уповільнює рух, а фільмом найкраще насолоджуватися на високій швидкості», – вважає Міллер. Він вважає, що кінематограф потрібно повернути до його первісного змісту – атракціону. Хоча Канни – зовсім не те місце, де з тим можуть погодитись.

На відміну від «Дороги люті», яка знімалась в Намібії, зйомки «Фуріози» відбулися здебільшого в Австралії, на батьківщині Міллера та Гемсворда. А от британка АняТейлор-Джой поскаржилась на прес-конференції, що зйомки стали для неї найбруднішими та найскладнішими.у кар’єрі.

У масовку Міллер запросив колишніх злочинців, так що виглядає усе це разом максимально колоритно.

Очевидно, що таке кіно варто дивитись на великому екрані.

Франшиза «Шалений Макс»