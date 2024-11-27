42-річний Пол Веслі відомий ролями Стефана Сальваторе у телесеріалі «Щоденники вампіра» та Едді Лонго/ Такер Рид у телесеріалі «Розкажи мені казку»

Пол Веслі виконає головну роль та стане виконавчим продюсером українського трилера «Невимовне» (Unspoken), англійськомовної копродукції чотирьох країн: України, Польщі, Німеччини та США. Проєкт отримав головну нагороду в конкурсі Series Mania у 2023 році.

Шестисерійний серіал, події якого розгортаються на тлі вторгнення Росії в Україну, розповідає історію Пола (у виконанні Веслі), колишнього військового, який працює в Польщі. У перший день повномасштабного вторгнення він отримує тривожний дзвінок від дружини з Києва та не вагаючись, перетинає кордон, щоб вивезти свою сім'ю в безпечне місце серед хаосу та жахливого терору, який влаштували росіяни в Україні.

«У світі, охопленому війною, я прагну показати, з чим стикається людина в умовах цієї трагедії через історію мого героя та його родини. Я сподіваюся, що глядачі емоційно переживуть боротьбу разом з головним героєм і винесуть для себе з його подорожі важливі уроки про життя, цінності та стійкість, а також оновлене розуміння людського духу під тиском обставин», – зазначив Пол Веслі.

Автором ідеї став польський сценарист та режисер Філіп Січинський. Співавторкою сценарію на початковій стадії проєкту з української сторони стала Жанна Озірна, українська сценаристка та режисерка. Проєкт отримав грант на розробку серіалу від Української кіноакадемії у 2022 році. Повнометражний дебют «Медовий місяць» Жанни Озірної мав світову прем’єру на Венеційському кінофестивалі та отримав Ґран-прі КМКФ «Молодість» восени 2024 року.

Проєкт продюсується Анною Розальською та Таріком Хахудом для Match&Spark (Польща/Лос-Анджелес), Алоном Штрузманом та Лімор Готт Ронен для 5X Media (США), Дмитром Сухановим для Toy Cinema (Україна), Наталією Лібет для 2Brave Productions (Україна) та Сааром Йоґев для Electric Sheep GmbH (Німеччина).

Серіал зніматиметься англійською, українською та польською мовами, а зйомки заплановані на території Східної Європи взимку 2025-26 років. «Невимовне» натхненне реальними подіями і має на меті занурити глядачів у шлях головного героя не лише через зруйновану війною місцевість, але й через його власну внутрішню боротьбу за спокуту і стійкість. Починаючи з подій, що відбуваються в перший день російського повномасштабного вторгнення, серіал глибоко зосереджується на особистому досвіді та незламній силі людського духу, розповідаючи історію одного чоловіка та його родини, які опинилися в жахливих обставинах.

Девід Стрейтон («Нарко», «Зоряний шлях», «Закон і порядок») стане режисером серіалу. Він вирішив долучитись до проєкту після кількох волонтерських поїздок в Україну з метою допомогти Міжнародному легіону.