Буський районний суд Львівщини виніс вирок акушер-гінекологині Буської центральної районної лікарні (ЦРЛ) Мирославі Пинді, яку звинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, через що дитина померла при пологах. Лікарку визнали винною у пред’явленому обвинуваченні, призначивши два роки тюрми, однак її звільнили від покарання через закінчення термінів давності.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, ввечері 17 грудня 2016 року вагітна жінка поступила у Буську ЦРЛ з болями. Жінка у суді розповіла, що лікарка, яка вела її вагітність, скерувала її у лікарню, щоб вона була під наглядом. У той час на зміні була акушер-гінекологиня Мирослава Пинда. Вночі близько 04:00 у жінки почалась кровотеча, про що вона повідомила медперсонал, о 07:00 кровотеча посилилась та були сильні перейми. Її оглянула Мирослава Пинда, повідомила про стан жінки лікуючій лікарці і та запропонувала робити кесарів розтин. Лише коли лікуюча лікарка приїхала у лікарню, почали збирати операційну бригаду, яка чергувала з дому. Операцію жінці провели близько 10:10 і витягнули мертву дівчинку.

Мирославу Пинду обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків. Згідно з висновком комісійно-судової експертизи, спостереження за вагітною проводилось не в повному обсязі, не зроблена оцінка КТГ. Коли чергова лікарка Мирослава Пинда помітила кров’янисті виділення і запідозрила часткове передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, записів про стан жінки і плода в історії пологів немає і в цей період не проведено УЗД та КТГ.

«Не надано оцінки запису КТГ плоду за 17.12.2016, згідно наказу МОЗ медична допомога вагітній не була надана у повному об‛ємі відповідно до її стану, не визначений ступінь акушерського та перинатального ризику, не проведена оцінка БПП. Після появи кров’янистих виділень черговий лікар перевів вагітну у пологовий зал замість того, щоб перевести в операційну і терміново готувати до операції. З 08:00 по 09:10 вагітна медичним персоналом не спостерігалася, про що свідчить відсутність записів про стан вагітної і плоду в історії пологів», – вказано у висновку судово-комісійної експертизи.

Згідно з протоколом МОЗ, при існуванні загрози життю матері або плоду операція з кесаревого розтину повинна бути розпочата не пізніше ніж через 15 хвилин від визначення показань. У вагітної запідозрили відшарування плаценти о 08:00, а операцію провели через понад дві години.

«Через недотримання вимог клінічних протоколів операція була розпочата пізно, що призвело до загибелі плоду. Загибель плоду можна було попередити. Комісія вважає, що професійні обов`язки лікарями пологового відділення Буської ЦРЛ виконані не у повному об’ємі, з порушеннями вимог клінічних протоколів МОЗ і при своєчасному виконанні операції кесарського розтину можна було би зберегти життя дитини. Черговим лікарем недооцінений стан вагітної і плоду, при зверненні зі скаргами на болі і виділення, не розпочата своєчасно операція першої категорії ургентності, що є порушенням наказу МОЗ №582 та клінічного протоколу №977», – вказано у висновку експертизи.

У суді обвинувачена акушер-гінекологиня Мирослава Пинда не визнала свою провину та просила оголосити виправдувальний вирок. Вона заявила, що повідомила про підозру на відшарування плаценти завідуючого відділення та лікуючу лікарку жінки. Після того, як приїхала лікуюча лікарка, в лікарні почали збирати операційну бригаду, яка чергувала на дому. Мирослава Пинда заявила, що вона не має відповідної лікарської категорії на оперативне втручання, і таку операцію вона не могла розпочати, вона могла тільки асистувати.

«Попередити анатальну загибель плоду можна було терміновим кесарським розтином. Якби операція була розпочата о 6-7 ранку, плід був би живий. Якщо є кров’янисті виділення, то це вже має занепокоїти лікаря і жінку везуть в операційну. За всі наслідки, що відбуваються у відділенні, несе відповідальність черговий лікар. Щодо налагодження організаційної роботи в середині лікарні, то це питання не відноситься до експертного дослідження», –цитують у вироку суду слова експертки, яка брала участь у проведенні експертизи.

Суд звертає увагу на те, що саме Мирослава Пинда була черговою лікаркою, яка заступила на нічну зміну 17 грудня 2016 року. Будучи медичним працівником, вона знала і була обізнана, до чого може призвести передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти. Крім того, станом на 08:00 18 грудня плід був живим, на що вказувало серцебиття дитини. Згідно протоколу, операція була розпочата лише о 10:10, тобто з моменту встановлення діагнозу черговим лікарем пройшло 2 години 10 хвилин, хоча за лікарським протоколом така операція повинна була бути розпочата через 15 хвилин з моменту встановленого діагнозу.

Справу розглянула суддя Ганна Шендрікова, яка дослідила усі докази, та визнала Мирославу Пинду винною у неналежному виконанні професійних обов’язків. Їй призначили два роки тюрми, але звільнили від покарання через закінчення термінів давності. На вирок ще може бути подана апеляція.