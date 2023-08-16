42-річний водій Toyota Land Cruiser вирішив об’їхати затор по тротуару

Патрульні розшукали львівського водія, який вирішив об’їхати затор по тротуару, побачивши відео порушення ПДР у соцмережах. Його позашляховик Toyota Land Cruiser був припаркований на місці для людей з інвалідністю, хоч водій не мав для цього підстав. Тож на львів’янина винесли одразу дві постанови.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини, 15 серпня під час моніторингу соцмереж патрульні побачили відео, на якому водій позашляховика Toyota Land Cruiser вирішив об’їхати затор по тротуару. Інцидент трапився 14 серпня близько 17:00 на вул. Стрийській, поблизу перехрестя із проспектом Святого Івана Павла II.

На відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно як водій чорного Toyota Land Cruiser об'їжджає тротуаром автомобілі, які зупинились перед світлофором у напрямку до центру міста. Завдяки тому, що на відео чітко видно номери авто, патрульні розшукали порушника через кілька годин. Його позашляховик був припаркований на місці для людей з інвалідністю, хоч водій не мав для цього підстав.

На 42-річного львів’янина винесли одразу дві постанови: за ч.6 ст. 122 (зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю) та ч.1 ст. 122 (порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами) КУпАП, що передбачають до 2 тис. грн штрафу.