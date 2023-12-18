Водія автобуса затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

У неділю, 17 грудня, у Львові на площі Двірцевій трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду автобуса загинув 35-річний чоловік. Про це повідомили у поліції Львівської області. Загиблим виявився працівник Львівської обласної прокуратури Святослав Проць.

ДТП трапилася близько 21:30. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса Electron, 43-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 35-річного жителя Львова. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. З опублікованих поліцією фото видно, що ДТП трапилася поруч із пішохідним переходом. Як розповіли ZAXID.NET в АТП-1, наїзд скоїв водій автобуса №16.

фото поліції

Як згодом повідомили у Львівській обласній прокуратурі, водій автобуса збив їхнього працівника Святослава Проця. Без чоловіка та батька залишилась дружина та маленька донечка.

«Із великим сумом повідомляємо, що вчора, 17 грудня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув Святослав Проць, заступник начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Святослав присвятив роботі в органах прокуратури 11 років життя», – йдеться у повідомленні.

фото прокуратури

Водія автобуса затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.