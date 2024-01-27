Жовківський районний суд Львівської області визнав водія рейсового автобуса Степана Швагуляка винним в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті скутериста, але звільнив його від покарання, засудивши до умовного терміну.

Смертельна аварія трапилась 25 червня 2022 року. О 21:00 водій маршрутки сполученням «Львів-Дубляни» їхав у напрямку Дублян. На регульованому перехресті, повертаючи на вулицю Володимира Великого, він порушив правила дорожнього руху, оскільки не переконався, що не створить небезпеки для інших водіїв. У цей час з іншої дороги на зелене світло світлофора на перехрестя виїжджав скутер Yamaha, який зіткнувся з маршруткою. Водій скутера отримав тяжкі травми та помер вже у реанімації львівської лікарні. У вироку йдеться про те, що водій скутера був без шолома. Як повідомляв відразу після ДТП координатор спільноти «Варта 1» Ігор Зінкевич, на скутері їхали двоє неповнолітніх – хлопець-водій та дівчина-пасажирка.

У суді водій маршрутки розповів, що перед поворотом він пропускав транспорт, а потім більше нікого не бачив і тому рушив. Однак напівдороги побачив, як на великій швидкості в нього їде скутер. Водій маршрутки додав швидкості, але не зміг уникнути зіткнення зі скутером.

Свою вину водій автобуса повністю визнав, щиро розкаявся, а також просив вибачення у батька потерпілого скутериста. Суду говорив не ув’язнювати його та не позбавляти водійських прав, оскільки все життя працює водієм і це його єдиний спосіб заробітку.

25 січня 2024 року Степана Швагуляка засудили до 4 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. У тексті вироку йдеться, що обвинувачений повністю відшкодував моральну компенсацію батьку потерпілого. Вирок можна оскаржити в апеляції.