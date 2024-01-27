На Львівщині суд звільнив від покарання водія маршрутки за смертельну ДТП зі скутером
Водій маршрутки отримав два роки іспитового строку
Жовківський районний суд Львівської області визнав водія рейсового автобуса Степана Швагуляка винним в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті скутериста, але звільнив його від покарання, засудивши до умовного терміну.
Смертельна аварія трапилась 25 червня 2022 року. О 21:00 водій маршрутки сполученням «Львів-Дубляни» їхав у напрямку Дублян. На регульованому перехресті, повертаючи на вулицю Володимира Великого, він порушив правила дорожнього руху, оскільки не переконався, що не створить небезпеки для інших водіїв. У цей час з іншої дороги на зелене світло світлофора на перехрестя виїжджав скутер Yamaha, який зіткнувся з маршруткою. Водій скутера отримав тяжкі травми та помер вже у реанімації львівської лікарні. У вироку йдеться про те, що водій скутера був без шолома. Як повідомляв відразу після ДТП координатор спільноти «Варта 1» Ігор Зінкевич, на скутері їхали двоє неповнолітніх – хлопець-водій та дівчина-пасажирка.
У суді водій маршрутки розповів, що перед поворотом він пропускав транспорт, а потім більше нікого не бачив і тому рушив. Однак напівдороги побачив, як на великій швидкості в нього їде скутер. Водій маршрутки додав швидкості, але не зміг уникнути зіткнення зі скутером.
Свою вину водій автобуса повністю визнав, щиро розкаявся, а також просив вибачення у батька потерпілого скутериста. Суду говорив не ув’язнювати його та не позбавляти водійських прав, оскільки все життя працює водієм і це його єдиний спосіб заробітку.
25 січня 2024 року Степана Швагуляка засудили до 4 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. У тексті вироку йдеться, що обвинувачений повністю відшкодував моральну компенсацію батьку потерпілого. Вирок можна оскаржити в апеляції.