Водій збив жінку, яка їхала на велосипеді у попутному напрямку

У Здолбунові на Рівненщині 47-річний п’яний водій Renault Megan на смерть збив 58-річну велосипедистку. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 15:00 у четвер, 25 січня, на вулиці Шкільній у Здолбунові.

«Водій автомобіля Renault Megane не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 58-річну місцеву жительку, яка їхала на велосипеді у попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі встановили, що водій перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наразі його затримали, 47-річний здолбунівчанин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п’яне водіння, що спричинило смерть). Йому загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення.