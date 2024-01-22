Автомобіль Skoda Fabia, який наїхав на 49-річного чоловіка

На Рівненщині поліція знайшла 28-річного водія, який чотири дні тому переїхав чоловіка і втік. Він пояснив, що не побачив на дорозі лежачого чоловіка, а коли зрозумів, що наїхав на нього, то злякався і втік.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 18 січня о 21:10 до поліції надійшло повідомлення, що в селі Ільпінь Здолбунівської громади на дорозі без ознак життя лежить невідомий чоловік, а поруч багато крові.

Слідчо-оперативна група встановила, що на вулиці Приходька водій наїхав на 49-річного жителя села Кошатів, який лежав на проїзній частині. Поряд із тілом поліцейські виявили та вилучили уламки від машини.

Водія розшукували впродовж трьох днів. Врешті поліцейським вдалося знайти і винуватця ДТП, і авто.

«У селі Глинськ оперативники виявили авто Skoda Fabia сірого кольору з характерними для ДТП пошкодженнями. 28-річний місцевий житель, в користуванні якого перебуває транспортний засіб, у скоєному зізнався. Він пояснив, що не побачив на дорозі чоловіка, злякався та покинув місце події», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.