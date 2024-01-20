Місце смертельного ДТП у Рівному 20 січня 2024 року

У Рівному, на вулиці Данила Галицького, від наїзду тролейбуса загинула 64-річна пенсіонерка. ДТП сталася 20 січня, приблизно об 11:00. У прес-службі поліції Рівненської області повідомили, що жінка потрапила під тролейбус, який після висадки пасажирів розпочав свій рух.

«Жінку із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію. Попри надану допомогу її життя врятувати не вдалося. Обставини ДТП встановлюють слідчі слідчого управління», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Правоохоронці кваліфікують інцидент за статтею про порушення ПДР, які спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортом.