20 січня у Львові сталися дві аварії

У Львові, 20 січня, приблизно о 13:30, 24-ріяний водій автомобіля Audi Q5 на смерть збив 50-річного пішохода на вулиці Науковій. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Крім цього, на вулиці Стрийській зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП травмувалися обидва водії, 24-річна львів’янка, 14-річна дівчина та 30-річний чоловік. Інформацію про це ZAXID.NET підтвердили у прес-службі поліції Львівської області.

«На вул. Науковій внаслідок наїзду загинув чоловік. Він переходив дорогу по пішохідному переходу. На Стрийській зіткнулися автомобілі Honda і Škoda. Наразі встановлюються всі обставини. Попередньо госпіталізували п'ятьох людей. Стан потерпілих наразі невідомий», – розповіла речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Аварія 20 січня на Стрийській (Фото патрульної поліції)

За інформацією сайту «Варта» водій Audi Q5, кілька десятків метрів протягнув збитого пішохода. Згодом у поліції розповіли, що чоловік переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора.