ДТП у Святошинському районі Києва

У Святошинському районі Києва у суботу, 20 січня, сталась аварія. Водій легкового автомобіля Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту та на смерть збив чоловіка, який там стояв. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці попередньо встановили, що на Кільцевій дорозі водій автомобіля Toyota 1994 року народження не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем Mercedes й автобусом, який стояв біля зупинки громадського транспорту.

Внаслідок ДТП загинув чоловік, який перебував на зупинці, а пасажира Toyota із травмами госпіталізували до лікарні. На місце події приїхав наряд патрульної поліції та слідчі з розслідування ДТП главку поліції.

Поліцейські затримали водія Toyota та відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі строком до восьми років. Також водія можуть позбавити права керувати на термін до трьох років.

Нагадаємо, 14 січня 2024 року у Львові 59-річний водій легковика в’їхав у зупинку громадського транспорту біля оперного театру. Він зніс дорожні знаки, не розминувшись із маршруткою. У ДТП ніхто не постраждав, а перевірка на алкотестері показала, що водій легковика був тверезий.