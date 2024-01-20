ДТП на трасі «Київ – Чоп» 9 червня 2018 року

Пустомитівський районний суд звільнив від покарання дрогобичанина Андрія Щ., який у червні 2018 року на автомобілі Opel Insignia виїхав на зустрічну смугу руху й збив на смерть 42-річного мотоцикліста. Обвинувачений повністю визнав провину, просив суворо не карати й зазначав, що неодноразово просив вибачення у родичів загиблого. Справу розглядала суддя Ірина Мельничук.

ДТП сталася на трасі «Київ – Чоп» біля Винниківського мосту. Мотоцикліст, який був мешканцем села Чишки, загинув на місці, а водій авто Андрій Щ. отримав струс головного мозку, закриту черепно-мозкова травму та забійну рану передпліччя.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений працює провідним спеціалістом Дрогобицького державного педагогічного університету та має на утриманні малолітню дитину. Суд врахував каяття Андрія Щ. та повне визнання провини й призначив три роки іспитового терміну. Крім цього, обвинувачений має сплатити майже 24 тис. грн судових витрат. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.