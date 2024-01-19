Золочівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні п’яної ДТП військовослужбовця Сергія П. Чоловік нетверезим в’їхав у паркан біля Золочева та ігнорував вимоги поліцію про зупинку. Суд призначив Сергію П. 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, випадок трапився у комендантську годину 10 грудня 2023 року, приблизно о 02:40. Військовослужбовець Сергій П. їхав за кермом авто Ford Focus у селі Хильчиці під Золочевом та в’їхав у паркан, після цього він проігнорував вимогу поліцію про зупинку.

Наздогнавши водія у сусідньому селі, правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, порушення мови та координації рухів), але Сергій П. відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння. На засідання суду чоловік не прийшов, але подав заяву про визнання свої вини.

Справу розглянув суддя Володимир Сивак, який дослідив усі матеріали та визнав Сергія П. винним у вчиненні п’яної ДТП та ігноруванні вимог поліції про зупинку, призначивши 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. На постанову ще може бути подана апеляція.