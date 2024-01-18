Франківський районний суд Львова стягнув з держбюджету 2000 грн компенсації на користь звинуваченого у їзді під наркотиками чоловіка. Громадянин Узбекистану Санжархон Р. у суді домігся закриття справи через відсутність складу адмінправопорушення.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2024 року, Санжархон Р. звернувся до суду з позовом до патрульної поліції та Державної казначейської служби про відшкодування моральної шкоди, яка була завдана незаконними діями поліції.

Санжархон Р. повідомив, що 15 серпня 2022 року щодо нього склали протокол про амінправопорушення через нібито їзду під наркотиками. Однак Пустомитівський райсуд Львівщини виправдав його та закрив справу. Чоловік заявляє, що йому завдали моральної шкоди незаконним притягненням до адмінвідповідальності, зокрема, що його звільнили з роботи і «через сором та приниження у нього погіршились стосунки з оточуючими». Санжархон Р. оцінив завдану йому моральну шкоду у 50 тис. грн.

Згідно з постановою Пустомитівського райсуду Львівщини, 15 серпня 2022 року Санжархон Р. керував автомобілем Škoda на трасі Львів – Шегині з ознаками наркотичного сп’яніння (підвищена жвавість ходи, неприродна блідість, підвищена жвавість мови). Чоловік не пройшов огляд на стан сп’яніння, тому на нього склали протокол через відмову. У суді Санжархон Р. заявив, що на місці зупинки огляд не проводили, направлення на огляд на стан сп’яніння йому не надали, та що у медзакладі він не зміг здати аналіз сечі.

На думку судді Пустомитівського райсуду, якщо людина має ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння працівники поліції першочергово мають провести огляд на місці вчинення правопорушення, або ж у разі незгоди особи з його результатом огляд може бути проведено в медзакладі. Відсутність у працівників поліції засобів для огляду водіїв на стан наркотичного сп’яніння на місці зупинки, на думку судді, не дає підстав не виконувати вимоги згадані норми.

Також суд вважає, що водію не було забезпечено належних умов для здачі аналізу сечі, оскільки така процедура відбувалася у безпосередній присутності медичного працівника та працівника поліції. Відтак суддя Пустомитівського райсуду закрила справу про адмінправопорушення.

Розглядаючи позов про відшкодування моральної компенсації суддя Франківського райсуду Юлія Марків, частково його задовольнила. Проте, на думку судді, визначений позивачем розмір моральної компенсації (50 тис. грн) є завищеним, тож суддя зменшила його до 2 тис. грн, які позивачу мають виплатити з держбюджету.

Додамо, що, згідно з судовим реєстром, на громадянина Узбекистану Санжархона Р. неодноразово складали адмінматеріали через їзду з ознаками наркотичного сп’яніння у Львові, однак суди уже кілька разів закривали справи щодо нього. Причинами закриття справ було те, що чоловіку не забезпечили перекладача, що Санжархон Р. не зміг здати сечу для аналізу, бо він є мусульманином і для нього це неприпустимо. Також однією з причин закриття справ є те, що поліцейські порушували порядок проведення огляду водія, а лікар-нарколог не відібрав для дослідження інший біоматеріал, окрім сечі.