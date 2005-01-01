Біля Винниківського мосту водій Opel Insignia на смерть збив мотоцикліста

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 09:255990

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Біля Винниківського мосту водій Opel Insignia на смерть збив мотоцикліста
фото Ігоря Зінкевича
На об’їзній Львова біля Винниківського мосту водій Opel Insignia на смерть збив мотоцикліста

У суботу, 9 червня о 12:09 на трасі Київ-Чоп біля Винниківського мосту водій автомобіля Opel Insignia, 35-річний мешканець Дрогобича, скоїв зіткнення із мотоциклом Suzuki GSX650F, яким керував 42-річний мешканець с. Чишки.

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події. За попередньою інформацією, зіткнення відбулося, оскільки водій автомобіля Opel Insignia виїхав на зустрічну смугу руху, повідомив департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Він отримав травми та був госпіталізований в нейрохірургічне відділення 8-ої лікарні м. Львова.

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