Унаслідок зіткнення авто з вантажівкою на трасі Київ–Чоп постраждали п’ятеро людей

У середу, 6 червня, приблизно о 19:10 на трасі Київ–Чоп у Пустомитівському районі Львівщини відбулась ДТП, унаслідок якої постраждали п’ятеро людей. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Встановлено, що водій авто Opel Vectra скоїв зіткнення з тягачем Volvo. Унаслідок зіткнення постраждали водій та пасажири Opel Vectra. Нацполіція Львівщини уточнила, що усі постраждалі є жителями Золочівського району, віком від 36 до 67 років.

У постраждалих діагностували струси мозку, закриті переломи передпліччя, нижньої щелепи, численні забої. Причини ДТП встановлюються.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.