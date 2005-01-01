23-річний винуватець ДТП у Львові заплатить понад ₴580 тис. родичам загиблої пасажирки

Водій не впорався з керуванням, унаслідок чого в’їхав у бордюр і авто перекинулось

Сихівський районний суд Львова визнав 23-річного водія винним у смертельній ДТП на вул. Стуса у Львові. Унаслідок цієї аварії у лютому 2018 року загинула 28-річна львів’янка. Суд зобов’язав водія відшкодувати завдану матеріальну та моральну шкоду родичам загиблої та ув’язнив його на три з половиною роки тюрми.

ДТП трапилась 20 лютого о 00:05 на вул. Стуса. Водій Renault Megane їхав у сторону центру, не впорався з керуванням, унаслідок чого в’їхав у бордюр і авто перекинулось. Унаслідок ДТП пасажирка авто отримала травму грудної клітки у вигляді проникаючого наскрізного поранення з ушкодженням грудних стінок, серця, легень та ін.

23-річний водій визнав свою провину у вчиненій ДТП та те, що вживав алкоголь перед тим, як сісти за кермо. У судовому засіданні розкаювався у вчиненому та казав, що переживає через смерть пасажирки. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що водій одразу після ДТП хотів вчинити самогубство через смерть пасажирки.

Відтак суд визнав чоловіка винним у вчиненій ДТП та ув’язнив на 3 роки та 6 місяців тюрми, з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Його також зобов’язали сплатити 583 тис. грн шкоди, що була завдана брату та батькам загиблої у зв’язку з ДТП.