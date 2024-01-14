Водій легковика проїхав на червоний сигнал світлофора та вʼїхав у зупинку громадського транспорту біля оперного театру

У Львові водій легковика в’їхав у зупинку громадського транспорту біля оперного театру. Водій зніс дорожні знаки, не розминувшись із маршруткою.

Як видно з опублікованих фото в Telegram-каналі ZAHIDWTF 24/7, ДТП трапилась у неділю, 14 січня, близько 6:55 на початку просп. Свободи, 49. Зі слів очевидців, водій проїхав на червоний сигнал світлофора та в’їхав у зупинку громадського транспорту біля оперного театру, на якій перебували люди.

Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила ZAXID.NET, що 33-річний водій Opel Astra не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з маршруткою БАЗ, за кермом якої був 59-річний водій. Унаслідок ДТП водій легковика збив два дорожні знаки та вʼїхав у зупинку.

У ДТП ніхто не постраждав, а перевірка на алкотестері показала, що водій легковика був тверезий. Поліція склала на водія Opel Astra адмінпротокол за ст. 124 КУпАП.