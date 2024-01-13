ДТП трапилась ввечері 12 січня в одному з сіл Дрогобицького району

На Львівщині п’яний водій Peugeot наїхав на пішохода та втік із місця ДТП. Від отриманих травм пішохід помер у лікарні, а за кілька днів поліція затримала водія-втікача.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 12 січня близько 20:00 в одному з сіл Дрогобицького району. За версією поліції, водій автомобіля Peugeot наїхав на 55 мешканця сусіднього села, який ішов проїзною частиною дороги з велосипедом. Внаслідок наїзду чоловік отримав важкі травми та помер у лікарні. Водій із місця ДТП утік.

До розшуку водія задіяли оперативників кримінальної поліції, слідчих та групи реагування патрульної поліції Дрогобицького районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що за кермом Peugeot був 27-річний мешканець Дрогобича, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Невдовзі поліцейські розшукали водія та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років увʼязнення. Автомобіль евакуювали на спецмайданчик.