Біля Стрия водій Volkswagen Golf збив 16-річного хлопця
ДТП трапилась на трасі Київ – Чоп у Стрийському районі
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Підлітка з травмами госпіталізували
На Львівщині водій Volkswagen Golf наїхав на неповнолітнього пішохода. Внаслідок ДТП хлопця з травмами госпіталізували в лікарню.
Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 29 грудня близько 18:30 на трасі Київ – Чоп у Стрийському районі. За версією слідства, 32-річний мешканець Мукачево за кермом Volkswagen Golf наїхав на 16-річного мешканця Стрия, який ішов дорогою. Внаслідок ДТП хлопця з травмами госпіталізували в лікарню.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.
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