Підлітка з травмами госпіталізували

На Львівщині водій Volkswagen Golf наїхав на неповнолітнього пішохода. Внаслідок ДТП хлопця з травмами госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 29 грудня близько 18:30 на трасі Київ – Чоп у Стрийському районі. За версією слідства, 32-річний мешканець Мукачево за кермом Volkswagen Golf наїхав на 16-річного мешканця Стрия, який ішов дорогою. Внаслідок ДТП хлопця з травмами госпіталізували в лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.