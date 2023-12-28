Водій ВАЗ-2108 збив пішохода на Самбірщині

У середу, 27 грудня, у Самбірському районі на Львівщині п’яний 19-річний водій ВАЗ-2108 збив пішохода та втік. 18-річний постраждалий пішохід з травмами в лікарні. Водія-втікача невдовзі затримали правоохоронці.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася пізно ввечері близько 22:40 у селі Верхнє Висоцьке Самбірського району. Водій легковика здійснив наїзд на 18-річного мешканця одного з сіл району, після чого втік. Пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Після ДТП винуватець заховав авто в кущах біля річки

Вивчивши відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що наїзд було скоєно автомобілем «ВАЗ-2108», який невдовзі виявили захованим у кущах на березі річки Стрий. Винуватцем ДТП виявився 19-річний мешканець району, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.