Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав мешканця Самбора Віталія Стефанка винним у невиконанні судового рішення. У березні 2023 року поліцейські зупинили чоловіка п’яним за кермом, після чого суд оштрафував його та на рік позбавив права водити автомобіль. Віталій Стефанко знехтував забороною, і в листопаді поліцейські зупинили його п’яним за кермом ще два рази. За невиконання рішення суду йому загрожувало до трьох років ув’язнення, проте він уклав угоду про визнання винуватості та отримав мінімальний штраф.

Уперше Василя Стефанка затримали п’яним за кермом Mitsubishi Carisma 31 березня 2023 року о 21:20 на вул. Чорновола в Самборі. 6 червня Самбірський міськрайонний суд постановив оштрафували порушника на 17 тис. грн, а також на рік заборонив кермувати.

Пообіді 12 листопада в Чайковичах Самбірського району водій авто Mitsubishi Carisma порушив правила дорожнього руху, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. По приїзду правоохоронці застали за кермом п’яного Віталія Стефанка. Наступного дня поліція зупинила авто порушника вже на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород. І він знову був у нетверезому стані.

21 листопада суд в Самборі вкотре оштрафував чоловіка вже на 34 тис. грн, а також на три роки позбавив права кермувати. Крім адміністративної відповідальності, 14 листопада проти Василя Стефанка відкрили кримінальне провадження через невиконання першого рішення суду, за що йому загрожувало до трьох років ув’язнення.

11 грудня 2023 року суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку 24 листопада уклали прокурор та обвинувачений. Чоловік визнав свою вину та нібито щиро розкаявся, що врахував суд при обранні покарання. Його оштрафували на 8,5 тис грн за невиконання судового рішення. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.