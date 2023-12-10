Автобус зупинили на автовокзалі на вулиці Руській

У Чернівцях правоохоронці затримали п’яного водія маршрутного автобуса, який возив людей. Про те, що водій перебуває напідпитку, повідомили пасажири.

Патрульна поліція Чернівецької області отримала повідомлення про правопорушення у неділю, 10 грудня, приблизно о 15:00. Автобус зупинили на автовокзалі на вулиці Руській.

«На час зупинки в салоні автобуса перебували пасажири. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 59-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки за допомогою приладу “Драгер” показав позитивний результат – 2,28 проміле, що більше ніж в 11 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові», – повідомили у прес-службі поліції.

Водія відсторонили від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Чоловіку загрожує штраф.