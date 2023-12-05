Сколівський районний суд Львівщини визнав винною у п’яному водінні закарпатську підприємицю Вікторію Беленські, яка їздила нетверезою за кермом кросовера Mercedes-Benz GLC 220d. Суд оштрафував її на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці листопада 2023 року, Вікторія Беленські 28 жовтня їхала за кермом кросовера Mercedes-Benz GLC 220d у курортному селище Славське у нетверезому стані. Її зупинили поліцейські на вул. Устияновича з ознаками алкогольного сп’яніння, водійка погодилась пройти перевірку на алкотестері, результат – 1,37 проміле, що майже в сім разів перевищує допустиму норму.

Щодо Вікторії Беленські склали протокол про керування авто у нетверезому стані. На розгляд справи у суді жінка не прийшла, про причини неявки суд не повідомила.

У постанові суду зазначено, що Вікторія Беленські є директоркою компанії «Корона». Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, відомо, що ця фірма зареєстрована в Ужгороді. Вікторія Беленські є власницею та очолює ТзОВ «Корона Ужгород», основний вид діяльності фірми – надання в оренду будівельних машин та устаткування. Також Вікторія Беленські є зареєстрованою ФОПом (за тією ж адресою в Ужгороді, що й ТзОВ) і надає послуги перукарям та салонам краси.

Справу розглянув суддя Андрій Брона, який дослідив усі матеріали справи та визнав Вікторію Беленські винною у п’яному водінні та призначив їй 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на рік. На постанову ще може бути подана апеляція.