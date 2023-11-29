Галицький районний суд Львова визнав винним у нетверезій їзді рівненського підприємця Дмитра Самодру, якого зупинили у центрі Львова без водійських прав та з ознаками наркотичного сп’яніння. Суд призначив порушнику 40,8 тис. грн штрафу, позбавив водійських прав на п’ять років, а також постановив конфіскувати його кросовер Volkswagen Touareg.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився 28 вересня на проспекті Свободи у Львові. Дмитро Самодра керував кросовером Volkswagen Touareg з ознаками наркотичного сп’яніння, патрульні помітили, що у водія зіниці очей не реагували на світло, була неприродна блідість обличчя, також його поведінка не відповідала обстановці. Від проходження перевірки Дмитро Самодра відмовився.

На водія склали два протоколи: через їзду під наркотиками (ч.1 ст.130 КУпАП) та за їзду без прав (ч.5 ст.126 КУпАП). Адвокат Дмитра Самодри у суді заявив, що його клієнт не був у стані наркотичного сп’яніння, а також, що протокол про їзду без прав був складений незаконно.

У постанові суду вказано, що Дмитро Самодра є приватним підприємцем. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, він зареєстрований у Рівному та займається оптовою торгівлею. Раніше чоловіка уже штрафували за їзду без прав на Рівненщині.

Справу розглянув суддя Віталій Радченко, який дослідив усі матеріали справи та визнав Дмитра Самодру винним у нетверезій їзді та керуванні авто без документів. Порушнику призначили 40,8 тис. грн штрафу з п’ятирічним позбавленням водійських прав та з оплатною конфіскацією його кросовера Volkswagen Touareg. На постанову ще може бути подана апеляція.