Залізничний районний суд Львова виніс вирок водійці трамвая Любові Р., яка на смерть збила пішохода на площі перед залізничним вокзалом. Суд призначив їй два роки іспитового терміну без позбавлення права сідати за кермо.

Як вказано в матеріалах справи, 3 жовтня 2023 року Любов Р. їхала за кермом трамвая Tatra KT4 по вул. Чернівецькій у напрямку вул. Городоцької. Біля будинку №2 на вул. Чернівецькій до зупинки через трамвайну колію наближався пішохід, якого водійка не помітила і наїхала на нього. Чоловік отримав численні травми і помер на місці.

У суді Любов Р. свою вину визнала, попросила її суворо не карати, зазначивши, що вона працює водійкою трамвая близько 40 років і за цей час не мала навіть штрафів. Родичі загиблого на суд не прийшли, однак надіслали заяву, в якій вказали, що не мають претензій до водійки.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Богдана Гедз визнала Любов Р. винною за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив її від відбування покарання, замінивши увʼязнення на 2 роки іспитового терміну без позбавлення права керувати транспортними засобами. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.