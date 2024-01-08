Шевченківський районний суд Львова задовольнив позов львів’янки, яку на пішохідному переході збив водій маршрутки. Суд зобов’язав водія виплатити потерпілій 50 тис. грн моральної компенсації та ще компенсувати матеріальну шкоду та витрати на правничу допомогу.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у грудні 2023 року, випадок трапився вранці 2 лютого 2023 року на вул. Липинського у Львові. Водій автобуса марки ЧАЗ А081.10 (Еталон) був неуважним та збив жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Водій вчинив ДТП, працюючи у комунальному АТП-1. У березні 2023 року суд оштрафував його на 850 грн за вчинену ДТП.

Потерпіла львів’янка пішла у суд з позовом до водія автобуса, щоб відсудити завдану матеріальну та моральну шкоду. Суд встановив, що жінка отримала тілесні ушкодження унаслідок ДТП та перебувала на стаціонарному лікуванні п’ять днів, відвідувала травматолога, невропатолога та інших лікарів. Частину коштів на лікування (1,5 тис. грн) жінці компенсувала страхова компанія, ще 6,5 тис. грн, на думку суду, варто стягнути із винуватця ДТП.

Справу розглянула суддя Валентина Свірідова, яка дослідила усі матеріали та задовольнила позов львів’янки, зобов’язавши водія автобуса виплатити їй 50 тис. грн моральної компенсації, 6,5 тис. грн завданої матеріальної шкоди, 5,5 тис. грн витрат на правничу допомогу. Рішення суду ще може бути оскаржене.