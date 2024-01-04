Чоловік перейшов дорогу поза пішохідним переходом у центрі Львова – від пам’ятника Адамові Міцкевичу до будівлі колишнього «Укрсоцбанку»

Шевченківський районний суд Львова скасував штраф львів’янину Оресту Госю за перехід дороги поза пішохідним переходом у центрі Львова. У суді чоловік визнав, що перейшов дорогу у невстановленому місці, але заявив, що поруч не було переходу та він не створював аварійну ситуацію.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли наприкінці грудня 2023 року, Орест Гось 11 жовтня 2023 року перейшов дорогу поза пішохідним переходом у центрі Львова – від пам’ятника Адамові Міцкевичу до будівлі колишнього «Укрсоцбанку». Його зупинили поліцейські та винесли на нього постанову про порушення ПДР через перехід дороги у недозволеному місці, що передбачає 255 грн штрафу.

Орест Гось звернувся до суду з проханням скасувати постанову про притягнення його до адмінвідповідальності. Чоловік вважає її незаконною. Львів’янин пояснив, що намагався знайти пішохідний перехід, але його не було, тому він впевнився у відсутності авто та перейшов дорогу.

За словами Ореста Гося він виконав вимоги п. 4.8 ПДР України (якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки).

Справу розглянула суддя Дарина Глинська, яка дослідила усі матеріали та задовольнила позов пішохода про скасування штрафу, на рішення ще може бути подана апеляція.

Зазначимо, що навколо пам’ятника Адаму Міцкевича немає жодного пішохідного переходу і пройти до нього без порушення правил дорожнього руху неможливо.

Нагадаємо, що перехід дороги поза переходом неодноразово призводив до аварійних ситуацій. Суди неодноразово штрафували збитих автомобілями пішоходів за порушення ПДР, оскільки саме з їхньої провини траплялись аварії.