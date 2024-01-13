ДТП трапилась на трасі Київ – Чоп біля Винників

На трасі Київ – Чоп біля Виників трапилась ДТП із потерпілими. Внаслідок цього на трасі обмежений рух транспорту, а патрульні організували реверсний рух.

Як повідомили у патрульній поліції, ДТП трапилась вдень у суботу, 13 січня, біля Винників на автодорозі Київ – Чоп. Судячи з опублікованих поліцією фото, на дорозі зіткнувся легковик і евакуатор, внаслідок ДТП є потерпілі.

«Рух на цій ділянці дороги перекритий. На місці події працюють усі необхідні служби. Щойно рятувальники деблокують потерпілих з автомобіля, патрульні організують реверсний рух», – ідеться в повідомленні поліції.

фото поліції

Пізніше в поліції повідомили, що на дорозі організували реверсний рух. Рятувальники допомагають деблокувати потерпілих із понівеченого легковика.

Патрульні закликають водіїв рахувати складні погодні умови та бути обережними на дорозі.