Під час руху авто дівчина не втрималась та впала на проїзну частину, отримавши травму голови, від якої померла на місці

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок водієві автомобіля ВАЗ Володимиру Степанюку, який нетверезим катав 19-річну дівчину на капоті. Під час руху автомобіля дівчина впала, травмувала голову s загинула, а водій її покинув. Суд призначив Володимиру Степанюку 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв ZAXID.NET, інцидент трапився у ніч із 13 на 14 жовтня 2023 року в селі Нагірці біля Жовкви. 22-річний Володимир Степанюк за кермом автомобіля ВАЗ 2102 вирішив прокатати на капоті свою знайому. При цьому, за кермом він був у стані алкогольного сп’яніння. Під час руху дівчина впала з капота, отримавши численні травми голови та загинула. Тоді поліція повідомляла, що чоловік із місця інциденту втік, а правоохоронців на місце ДТП викликали перехожі, які побачили травмовану дівчину на дорозі.

В суді Володимир Степанюк свою провину визнав і розповів, що того вечора він сів за кермо ВАЗ, а дівчина підбігла до автомобіля і вискочила на капот. Утім він продовжив рух, а через 136 метрів дівчина зістрибнула. Коли він вийшов із автомобіля і побачив, що його подруга лежить на дорозі, зателефонував знайомому, який викликав швидку.

Зважаючи на обставини справи, суддя Жовківського райсуду Зорян Оприск визнав Володимира Степанюка винним в порушенні ПДР, що призвело до смерті за ч. 3 ст. 286-1 та призначив 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.