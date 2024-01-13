У Жовкві судили водія, який п’яним катав 19-річну дівчину на капоті
Дівчина впала з капота і загинула, а водій покинув її на дорозі
Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок водієві автомобіля ВАЗ Володимиру Степанюку, який нетверезим катав 19-річну дівчину на капоті. Під час руху автомобіля дівчина впала, травмувала голову s загинула, а водій її покинув. Суд призначив Володимиру Степанюку 5 років позбавлення волі.
Як повідомляв ZAXID.NET, інцидент трапився у ніч із 13 на 14 жовтня 2023 року в селі Нагірці біля Жовкви. 22-річний Володимир Степанюк за кермом автомобіля ВАЗ 2102 вирішив прокатати на капоті свою знайому. При цьому, за кермом він був у стані алкогольного сп’яніння. Під час руху дівчина впала з капота, отримавши численні травми голови та загинула. Тоді поліція повідомляла, що чоловік із місця інциденту втік, а правоохоронців на місце ДТП викликали перехожі, які побачили травмовану дівчину на дорозі.
В суді Володимир Степанюк свою провину визнав і розповів, що того вечора він сів за кермо ВАЗ, а дівчина підбігла до автомобіля і вискочила на капот. Утім він продовжив рух, а через 136 метрів дівчина зістрибнула. Коли він вийшов із автомобіля і побачив, що його подруга лежить на дорозі, зателефонував знайомому, який викликав швидку.
Зважаючи на обставини справи, суддя Жовківського райсуду Зорян Оприск визнав Володимира Степанюка винним в порушенні ПДР, що призвело до смерті за ч. 3 ст. 286-1 та призначив 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.