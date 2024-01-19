У четвер, 18 січня, на перехресті вулиць Незалежності-Монастирська у Любешові, що на Волині, водій автомобіля Volkswagen Golf збив 13-річного хлопця та втік з місця ДТП. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Водія затримали, у нього були видимі ознаки сп’яніння. Про це повідомили у поліції Волинської області.

Внаслідок автопригоди школяр отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Поліцейські оперативно встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель Камінь-Каширського району. У водія були видимі ознаки сп’яніння. Від проходження освідування він відмовився. Однак у правопорушника відібрали кров для перевірки на стан алкогольного сп’яніння.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Правопорушнику загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про арешт винуватця ДТП. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.