Мікроавтобус перекинувся з дороги на поле біля села Старі Кошари

На Волині неподалік Ковеля сталась аварія, внаслідок якої загинув 34-річний чоловік. Він був пасажиром мікроавтобуса, який з’їхав з проїзної частини в кювет і перекинувся.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, аварія сталась близько 08:30 у середу, 24 січня, неподалік села Старі Кошари. «Водій мікроавтобуса, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Внаслідок цього загинув пасажир транспортного засобу – 34-річний ковельчанин», – зазначили правоохоронці.

У прес-службі ДСНС Волині додають, що на місце викликали рятувальників. Вони вжили заходів для запобігання пожежі транспортного засобу, з якого вилилось пальне та мастило. За інформацією надзвичайників, водій мікроавтобуса отримав незначні травми і від госпіталізації відмовився.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.