Водійка не впоралася з керуванням і в’їхала в огорожу

Вранці 30 січня у Червоноградському районі автомобіль Dacia Sandero врізався в огорожу. Водійку затиснуло в авто, її вивільняли рятувальники. У цій ДТП потерпіли троє людей, серед них – вагітна жінка, усіх шпиталізували.

Як повідомили у ДСНС, аварія трапилася близько 10:40 в с. Боянець Червоноградського району на автодорозі Ковель – Жовква. Водійка автомобіля Dacia Sandero не впоралась з керуванням та зіткнулась з огорожею.

«Водійку затиснуло в салоні автомобіля, жінка потребувала медичної допомоги. За допомогою гідравлічного інструмента та акумуляторного домкрата рятувальники розтиснули деформовані конструкції автомобіля, деблокували водійку та передали медикам», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Після зіткнення авто сильно понівечене (фото ДСНС)

Як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної меддопомоги, у ДТП постраждали троє людей: 28-річний чоловік та двоє жінок віком 20 та 34 роки. У 20-річної вагітної пасажирки – закрита черепно-мозкова травма. У 34-річної водійки – закрита черепно-мозкова травма, тупа травма живота, підозра на перелом стегна та таза. Потерпілих шпиталізували у львівську лікарню Святого Пантелеймона.

Обставини ДТП з’ясовують слідчі.