Новий житловий комплекс збудують на вул. Івана Франка, 114б у Винниках

На території старого млина у Винниках збудують малоповерховий житловий комплекс із підземним паркінгом. Частину приміщень перепадуть у комунальну власність. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 12 березня.

Йдеться про забудову на вул. Івана Франка, 114б, де зараз розташовані дачні будинки та закинутий млин, що не працює понад 40 років. В межах ділянки також протікає річка Марунька та розташовані два технічні озера.

Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, тут планують побудувати 3-4 поверхові житлові будинки з підземним паркінгом, що виконуватиме функції будівлі подвійного призначення. За гарантійним листом від забудовника, частину приміщень перепадуть в комунальну власність громади Львова. Загалом у комплексі запланували 101 квартиру і паркінг на 36 авто.

Візуалізація забудовника

Дозвіл на будівництво отримало ТзОВ «Гарден Естейт», зареєстроване лише в березні 2023 року у Львові на вул. Героїв УПА, 73ж. Того ж місяця компанія зареєструвала приватизовану ділянку на вул. Франка, 144б. Компанія займається будівництвом та належить мешканцю Тернопільщини Володимиру Гадзіні, мешканцю Самбірського району Івану Чапляку та львів’янці Олені Куліковській.

Нагадаємо, що 27 грудня 2023 року Львівська міська рада затвердила детальний план території, що передбачає будівництво двох 4-поверхових житлових комплекси на місці неробочого млина у Винниках. ДПТ також передбачає облаштування скверу з водоймами та прокладання нової вулиці. Реалізувати весь проект ДПТ очікують за 15 років у дві черги.